Кілометри гірлянд, ковзанки та інсталяції: як Україна готується до Нового року

Українські міста активно долучаються до створення святкового настрою. Кожне місто, містечко чи село у вогнях святкової ілюмінації. У пошуках новорічних гірлянд одні намагаються креативити та дотримуватися європейських трендів, інші – по-королівськи на святкову оздобу витрачають мільйони, а хтось прагне заощадити.

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Новий рік підходить ближче та ближче. І, навіть якщо поки без снігу, та ще не в усіх є святковий настрій, то вечірнє місто з його вогнями та інсталяціями може його подарувати. Дивіться збірний репортаж з Харкова, Вінниці, Дніпра, Львова, Одеси та Києва.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, що вперше за 34 роки в Прип’яті встановили новорічну ялинку.

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