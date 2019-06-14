Конец эры нефти и газа: в Цюрихе изобрели новый метод производства топлива
Топливо из воздуха. И не взмахом волшебной палочки, а благодаря новой технологии, разработанной швейцарскими исследователями. Они надеются, что их изобретение позволит человечеству больше не истощать недра планеты.
Воздух и солнечный свет – это все, что нужно для производства горючего. По крайней мере так считают ученые из Цюриха. Надеются, что их изобретение положит конец эре нефти и газа. На крыше лаборатории разработчики установили солнечный мини-реактор, на вид – обычную спутниковую антенну-тарелку. Туда помещают углеродный газ и воду, полученные из атмосферы.
С помощью солнечного света, отраженного системой зеркал, вещества расширяются, возникает термо-химический процесс, во время которого высвобождаются молекулы воды и CO2. Как следствие – получают вещество, называемое синтетический газ. Это – сырье для различных видов горючего.
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Поэтому экологичность новой технологии – дополнительное преимущество изобретения, которое сократит загрязнение воздуха.
Также разработчики обещают, что их технология поможет сэкономить на транспортировке горючего и пригодится в дальних путешествиях – в авиации и судоходстве.
Уже есть и заинтересованы в производстве такого горючего в промышленных масштабах.
Компания уже начала испытывать реактор – на солнечной ферме вблизи Мадрида. Руководство ЕС одобрительно относится к проекту. Проблемы могут возникнуть только с местом – предприятия нового типа потребуют значительных площадей для размещения. Чтобы полностью обеспечить горючим всю авиационную отрасль, нужно будет занять территорию размером со Швейцарию.
Напомним, ученые назвали причину преждевременной смерти среди молодежи.