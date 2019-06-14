Кінець ери нафти та газу: у Цюріху винайшли новий метод виробництва пального
Пальне просто з повітря. І не помахом чарівної палички, а завдяки новій технології, розробленій швейцарськими дослідниками. Вони сподіваються, що їхній винахід дасть змогу людству більше не виснажувати надра планети.
Повітря та сонячне світло – це все, що потрібно для виробництва пального. Принаймні так вважають науковці з Цюріха. Сподіваються, що їхній винахід покладе край ері нафти і газу. На даху лабораторії розробники встановили сонячний міні-реактор, на вигляд – звичайну супутникову антену-тарілку. Туди поміщають вуглецевий газ і воду, отримані з атмосфери.
За допомогою сонячного світла, відбитого системою дзеркал, речовини розширюються, виникає термо-хімічний процес, під час якого вивільняються молекули води та CO2. Як наслідок – отримують речовину, що називається синтетичний газ. Це – сировина для різних видів пального.
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Тож екологічність нової технології – додаткова перевага винаходу, яка скоротить забруднення повітря.
Також розробники обіцяють, що їхня технологія допоможе зекономити на транспортуванні пального і стане в пригоді у далеких подорожах – в авіації і судноплавстві.
Уже є й зацікавлені у виробництві такого пального у промислових масштабах.
Компанія вже почала випробовувати реактор – на сонячній фермі поблизу Мадрида. Керівництво ЄС схвально ставиться до проекту. Проблеми можуть виникнути лише з місцем – підприємства нового типу потребуватимуть значних площ для розміщення. Щоб повністю забезпечити пальним усю авіаційну галузь, потрібно буде зайняти територію розміром зі Швейцарію.
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