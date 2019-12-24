Кобзарь, бандура и Хмельницкий: в какие музеи пойти в Переяславе

Узнать основные моменты истории Украины можно в одном месте и за один день – речь о Переяславе. Это город, где можно увидеть, как жили трипольцы, Богдан Хмельницкий заключил военный договор с Московским царством, преподавал Григорий Сковорода и написал свой Заповіт Тарас Шевченко. Не случайно Переяслав называют городом-музеем – здесь их 24.

Один из символов Переяслава – Вознесенский монастырь, построенный благодаря Ивану Мазепе. В центре города концентрация исторических памятников впечатляет. Одна из них, единственный в Украине и мире музей кобзарства. Здесь есть на что посмотреть.

Историк и бандурист Николай Тихонович может часами рассказывать про главные казацкие музыкальные инструменты: гусли, бандуру и лиру.

Уже третий год на инструменты можно не только смотреть, но и самому попробовать как они звучат.

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В музее Заповіту Шевченко соединились несколько исторических эпох. Здесь есть не только гетманские сабли, булавы и сборник законов Литовский статут, но и комната где Тарас Григорьевич написал один из самых известных своих стихотворений.

В коллегиуме не только преподавал, но и написал свой Сад божественных песен Григорий Сковорода. Сейчас здесь музей выдающегося украинского философа, у входа его памятник. И все это только в центральных кварталах Переяслава.

Сделать центральную часть Переяслава главным местом, которое обязательно должны посетить туристы, задача сложная, но вполне реальная, – считает основатель Фонда Родная страна Николай Томенко.

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