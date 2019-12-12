Термальные источники Закарпатья: что предлагают курорты и цена

На Закарпатье больше всего в Украине термальных источников. Здесь есть несколько популярных бальнеологических курортов с открытыми и закрытыми бассейнами. Здесь ежедневно тысячи людей и тех, кому надо подлечиться, и просто туристов.

Каждый термальный источник имеет свой химических состав и особую пользу для организма. Температура воды в оздоровительном комплексе в Берегово +57 градусов, поэтому на поверхности ее охлаждают.

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Термальную воду очищают, она имеет специфический цвет и запах. Стабилизирует нервную систему, восстанавливает гормональный и эндокринный баланс. Укрепляет опорно-двигательный аппарат и сосудистую систему. Эффект от целебной воды туристы замечают сразу.

Два часа в купальнях стоить 200 грн. Номер на двоих с завтраком здесь от 700 грн. В 17 километрах отсюда, в селе Косино в купальнях вода хлоридно-натриевая. Отдых здесь дороже – до 450 грн за 3 часа

Неделя релакса в термальных водах Закарпатья в среднем будет стоить 7 тыс. грн. Но пациенты говорят, что оно точно того стоит. Здесь можно и хорошо отдохнуть, и качественно оздоровиться.

Напомним, в Кот-д’Ивуаре построили туристический остров из 700 тыс. пластиковых бутылок.

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