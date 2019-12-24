Кобзар, бандура та Хмельницький: в які музеї піти у Переяславі

Пізнати головні моменти історії України можна в одному місці і за один день – мова про Переяслав. Це місто, де можна побачити, як жили трипільці, Богдан Хмельницький укладав військовий договір з Московським царством, викладав Григорій Сковорода і написав свій Заповіт Тарас Шевченко. Не випадково Переяслав називають містом-музеєм – тут їх 24.

Один із символів Переяслава – Вознесенський монастир, збудований завдяки Івану Мазепі. У центрі міста концентрація історичних пам’яток вражає. Одна з них, єдиний в Україні та світі музей кобзарства. Тут є на що подивитися.

Історик і бандурист Микола Тихонович може годинами розповідати про головні козацькі музичні інструменти: кобзу, бандуру і ліру.

Вже третій рік на інструменти можна не лише дивитися, але й самому спробувати як вони лунають.

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У музеї Заповіту Шевченка поєдналися кілька історичних епох. Тут є не лише гетьманські шаблі, булави та збірник законів Литовський статут, але й кімната де Тарас Григорович написав один із найвідоміших своїх віршів.

У колегіумі не лише викладав, але й написав свій Сад божественних пісень Григорій Сковорода. Нині тут музей видатного українського філософа, біля входу його пам’ятник. І все це лише у центральних кварталах Переяслава.

Зробити центральну частину Переяслава головним місцем, яке обов’язково мають відвідати туристи, завдання складне, але цілком реальне, – вважає засновник Фонду Рідна країна Микола Томенко.

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