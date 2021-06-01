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Коллапса не будет: в правительстве заявили, что Украине хватит бензина

Украине не угрожает бензиновый коллапс из-за сокращения поставок топлива из Беларуси.

Как заявили на специальном совещании в Министерстве энергетики, другие производители нефтепродуктов готовы нарастить импорт в Украину на протяжении 10 дней.

Кроме того, в скором времени в Верховную Раду будет внесен законопроект, обязывающий правительство делать определенные запасы нефтепродуктов и сжиженного газа.

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В прошлом году в Украину было импортировано более миллиона тонн различных видов бензина. Две трети от этого объема поставлено из Беларуси.

На этой неделе официальный Минск объявил о сокращении поставок из-за ремонта на нефтеперерабатывающем заводе.

— На июнь у нас подписаны контракты с украинской стороной на поставку 40 тысяч тонн бензина марки АИ-95. Их контрагенты очень нуждались в этом виде топлива, но оборудование, которое его производит – на плановом ремонте. По этой причине мы сможем поставить только 10 тысяч тонн – то есть 25% от законтрактованного объема, — заявил и.о. гендиректора Белорусской нефтяной компании Евгений Поспелов

Госрегулирование цен на бензин

В мае Кабмин ввел на период карантина госрегулирование цен на бензин и дизель.

Согласно постановлению правительства, предельные границы торговой надбавки к средней цене дизтоплива не должны превышать семь грн/литр, а бензина — пять грн.

При этом ограничения распространяются только на бензин марок АИ-92 и АИ-95.

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