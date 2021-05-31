В мае этого года Кабмин ввел временное госрегулирование цен на бензин и дизель. Оно будет действовать на период карантина.

Госрегулирование предусматривает, что предельные границы торговой надбавки к средней цене дизельного топлива должны составлять не выше 7 грн/литр и бензина — не выше 5 грн/литр. Но это распространяется только на бензин марок А-92 и А-95, а также дизтопливо.

Экономист Александр Хмелевский в комментарии Фактам ICTV отмечает, что введение правительством государственного регулирования стоимости бензина способствовало стабилизации цен. Но нельзя не учитывать того, что они существенно зависят от стоимости нефти.

По словам эксперта, именно рост цен на нефть в течение ноября-марта и стал главной причиной роста цен на топливо. Хотя в последние месяцы они стабилизировались, однако не исключено, что в июне снова вырастут, из-за чего подорожает и топливо.

— Также в июне ожидается плановый ремонт Мозырского НПЗ (Беларусь) — основного поставщика бензина на украинский рынок. Это также может привести к перебоям с поставками и росту цен. Но значительного подорожания бензина в июне ожидать не стоит. Даже если оно произойдет, то не превысит 2 грн за литр топлива, — прогнозирует эксперт.

То есть, если по состоянию на 31 мая средняя стоимость бензина марок А-95 и А-92 составляют 28,93 грн и 28,17 соответственно, то в случае подорожания до 2 грн предельная цена составит 30,93 или 30,17 грн.

Цена бензина на АЗС

На днях Министерство развития экономики обнародовало новые расчеты средней стоимости бензина и дизельного топлива, отталкиваясь от которых автозаправочные станции могут устанавливать свою наценку.

Поэтому отныне средняя стоимость 1 литра дизельного топлива составляет 20,89 грн, а 1 литра бензина — 24,84 грн.

Подробнее о том, какой может быть максимальная цена бензина, учитывая расчеты средней стоимости, читайте на Фактах ICTV.