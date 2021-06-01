Колапсу не буде: в уряді заявили, що Україні вистачить бензину

Україні не загрожує бензиновий колапс через скорочення поставок палива з Білорусі.

Як заявили на спеціальній нараді в Міністерстві енергетики, інші виробники нафтопродуктів готові наростити імпорт в Україну протягом 10 днів.

Крім того, незабаром на розгляд Верховної Ради буде винесено законопроект, який зобов’язує уряд робити певні запаси нафтопродуктів і зрідженого газу.

Минулого року в Україну було імпортовано понад мільйон тон різних видів бензину. Дві третини від цього обсягу поставлено з Білорусі.

На цьому тижні офіційний Мінськ оголосив про скорочення поставок через ремонт на нафтопереробному заводі.

– На червень у нас підписані контракти з українською стороною на поставку 40 тисяч тон бензину марки АІ-95. Їх контрагенти дуже потребували цього виду палива, але обладнання, яке його виробляє – на плановому ремонті. З цієї причини ми зможемо поставити лише 10 тисяч тон – тобто 25% від законтрактованого обсягу, – заявив в.о. гендиректора Білоруської нафтової компанії Євген Поспєлов

Держрегулювання цін на бензин

У травні Кабмін ввів на період карантину держрегулювання цін на бензин і дизель.

Згідно з постановою уряду, граничні межі торговельної надбавки до середньої ціни дизпалива не повинні перевищувати сім грн/літр, а бензину – п’ять грн.

При цьому обмеження поширюються тільки на бензин марок АІ-92 і АІ-95.

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