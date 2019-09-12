Коллекция в стиле 80-х: Майкл Корс на неделе моды в Нью-Йорке
Неделя моды закончилась накануне в Нью-Йорке показом коллекции Майкла Корса. Увидеть его предложения на следующую весну пришли голливудские звезды.
Корс показал коллекцию в стиле 80-х. Силуэты преимущественно с широкими плечами и узкой талией.
Значительная часть ансамблей – на морскую тему и милитари. Были и соблазнительные платья по фигуре, скромные и женственные, как с 40-х годов, с популярными принтами и украшенные блестками.
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Ранее Факты ICTV писали, що Кайли и Кендалл Дженнер презентовали новую коллекцию купальников для канадского бренда Ardene.
2019-09-12
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