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Коллекция в стиле 80-х: Майкл Корс на неделе моды в Нью-Йорке

Неделя моды закончилась накануне в Нью-Йорке показом коллекции Майкла Корса. Увидеть его предложения на следующую весну пришли голливудские звезды.

Корс показал коллекцию в стиле 80-х. Силуэты преимущественно с широкими плечами и узкой талией.

Значительная часть ансамблей – на морскую тему и милитари. Были и соблазнительные платья по фигуре, скромные и женственные, как с 40-х годов, с популярными принтами и украшенные  блестками.

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Ранее Факты ICTV писали, що Кайли и Кендалл Дженнер презентовали новую коллекцию купальников для канадского бренда Ardene.

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