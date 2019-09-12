Колекція в стилі 80-х: Майкл Корс на тижні моди у Нью-Йорку

Тиждень моди закінчився напередодні у Нью-Йорку показом колекції Майкла Корса. Побачити його пропозиції на наступну весну прийшли голлівудські зірки.

Корс показав колекцію в стилі 80-х. Силуети, переважно, з широкими плечима та вузькою талією.

Значна частина ансамблів – на морську тему та мілітарі. Були й спокусливі сукні по фігурі, скромніші та жіночні, як із 40-х років, з популярними принтами та оздобленнями з блискіток.

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