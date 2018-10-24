Колодязі-пастки у Миколаєві: хто краде люки та як вирішити проблему

300 відритих люків. Миколаївські чиновники після чергової історії, яка ледь не завершилася трагедією, взялися накривати небезпечні колодязі. Роблять це систематично. Проте часто дуже важко знайти власника, а значить і відповідального – за відкритий люк.

У місті кілька десятків тисяч колодязів водоканалу, обленерго, облгазу, Укртелекому і теплових підприємств. Із них три сотні без кришок, підрахували чиновники. Колодязі-пастки є в кожному дворі, стверджують містяни. Аби не впасти, люди накрили їх непотребом.

Миколаївводоканал, у якого найбільша мережа колодязів, цього року відремонтував понад 600 люків. Тепер їх накривають чавунними і пластиковими кришками, щоб не крали. Працюють щодня за заявками жителів, або спеціальних обхідників із водоканалу. Проте часто підприємства тижнями не можуть з’ясувати, кому належить відкритий люк.

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Пунктам прийому брухту кришки люків заборонено приймати, але це не зупиняє злодіїв. Днями, за дзвінком небайдужого чоловіка, патрульні затримали машину з двома металевими люками. Злодіїв чекає покарання, а патрульні отримали від міського голови премії і подяку. Так місто заохочує копів боротися з крадіями металу.

До слова, куди поділися мільони на ремонт доріг і мостів Прикарпаття.

Опубліковано Жовтень, 24 в 11:31



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