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Когда и на каких условиях заработает свободный рынок земли

Верховная Рада таки приняла закон о земле, которого от нас требует МВФ перед получением очередного кредита.

Из-за сложной экономической ситуации, просить депутатов принять реформу приехал лично президент Владимир Зеленский.

В конце концов, более 700 поправок народные избранники рассмотрели за 6 часов. Как голосовали и когда и на каких условиях заработает свободный рынок — смотрите в сюжете Ольги Чайко.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, как работает рынок земли в Нидерландах.

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