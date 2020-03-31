Когда и на каких условиях заработает свободный рынок земли
Верховная Рада таки приняла закон о земле, которого от нас требует МВФ перед получением очередного кредита.
Из-за сложной экономической ситуации, просить депутатов принять реформу приехал лично президент Владимир Зеленский.
В конце концов, более 700 поправок народные избранники рассмотрели за 6 часов. Как голосовали и когда и на каких условиях заработает свободный рынок — смотрите в сюжете Ольги Чайко.
К слову, Факты ICTV рассказывали о том, как работает рынок земли в Нидерландах.
2020-03-31
Теги: Земля, продаж землі, Реформа землі, Рынок землиЕсли вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.