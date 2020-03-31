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Факти / Відео / Україна

Коли та на яких умовах запрацює вільний ринок землі

Верховна Рада таки прийняла закон про землю, якого від нас вимагає МВФ перед отриманням чергового кредиту.

Через складну економічну ситуацію, просити депутатів ухвалити реформу приїхав особисто президент Володимир Зеленський.

Врешті, понад 700 правок народні обранці розглянули за 6 годин. Як голосували та коли і на яких умовах запрацює вільний ринок – дивіться у сюжеті Ольги Чайко.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, як працює ринок землі у Нідерландах.

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