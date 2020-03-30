Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Видео / Lifestyle

За пестициды отбирают. Как работает рынок земли в Нидерландах

Европейские подходы к внедрению в Украине рынка земли — вопрос важнейший, ведь именно земля кормит воина. Президент, после переговоров с МВФ, готов изменить законопроект о рынке земли. Не исключено, что земельный вопрос будет рассмотрен уже в ближайшие заседания.

А мы пока расскажем, как Нидерланды сформировали самую успешную рыночную земельную модель на планете, где плодовитые гектары может купить любой, а составляющие успеха — стабильность, непрерывность и хороший инвестиционный климат.

Существуют государственные институты, контролирующие эксплуатацию земли, даже если она ваша. По назначению ли она используется, как часто бросают пестициды, отдыхает ли земля. И если вы нарушаете правила, об этом узнают. И скажут, извините, и прощайте ваши гектары.

Голландцы сверхсовременно ухаживают за почвой и не спешат давать в аренду свои паи — откладывают до пенсии. Кстати, в Голландии, самый дорогой гектар фермерской земли в Европе — 125 тыс. евро.

Факты ICTV ранее писали о том, как работает рынок земли в Германии.

Теги: , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Нидерланды продлили карантин до 1 июня
Нидерланды продлили карантин до 1 июня
Жительница Киевской области Зинаида Кондратенко вынуждена охранять могилу своего сына из-за опасений, что рейдеры завладеют его землей
Жительница Киевской области Зинаида Кондратенко вынуждена охранять могилу своего сына из-за опасений, что рейдеры завладеют его землей
Суд по делу катастрофы MH17: кого судят и в чем обвиняют
Суд по делу катастрофы MH17: кого судят и в чем обвиняют
В Нидерландах начался судебный процесс по делу MH17 — итоги первого дня
В Нидерландах начался судебный процесс по делу MH17 — итоги первого дня
Дело МН17: в Нидерландах началось второе судебное заседание (ТРАНСЛЯЦИЯ)
Дело МН17: в Нидерландах началось второе судебное заседание (ТРАНСЛЯЦИЯ)
Суд по делу о сбитом Boeing MH17 — никого из обвиняемых в зале нет
Суд по делу о сбитом Boeing MH17 — никого из обвиняемых в зале нет
В Нидерландах начался суд над обвиняемыми в катастрофе МН17 (ТРАНСЛЯЦИЯ)
В Нидерландах начался суд над обвиняемыми в катастрофе МН17 (ТРАНСЛЯЦИЯ)
Катастрофа MH17: ООН проинформировали о начале суда
Катастрофа MH17: ООН проинформировали о начале суда

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка