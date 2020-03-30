За пестициды отбирают. Как работает рынок земли в Нидерландах

Европейские подходы к внедрению в Украине рынка земли — вопрос важнейший, ведь именно земля кормит воина. Президент, после переговоров с МВФ, готов изменить законопроект о рынке земли. Не исключено, что земельный вопрос будет рассмотрен уже в ближайшие заседания.

А мы пока расскажем, как Нидерланды сформировали самую успешную рыночную земельную модель на планете, где плодовитые гектары может купить любой, а составляющие успеха — стабильность, непрерывность и хороший инвестиционный климат.

Существуют государственные институты, контролирующие эксплуатацию земли, даже если она ваша. По назначению ли она используется, как часто бросают пестициды, отдыхает ли земля. И если вы нарушаете правила, об этом узнают. И скажут, извините, и прощайте ваши гектары.

Голландцы сверхсовременно ухаживают за почвой и не спешат давать в аренду свои паи — откладывают до пенсии. Кстати, в Голландии, самый дорогой гектар фермерской земли в Европе — 125 тыс. евро.

Факты ICTV ранее писали о том, как работает рынок земли в Германии.

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