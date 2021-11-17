Коли запрацює накопичувальна пенсійна система: відповідь Гетьманцева

Голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетьманцев вважає, що накопичувальна пенсійна система може запрацювати в Україні у 2023-2024 оках.

– Ми не відміняємо солідарну систему. В межах солідарної ми також намагаємося підвищувати пенсію. За два роки вже підвищили на 25%. Крім цього, буде ще й накопичувальна, яка даватиме можливість самостійно нести відповідальність за ті гроші, які отримує в старості, – наголосив нардеп.

За його словами, із зарплати працівника щомісяця обов’язково відраховуватимуть певну суму, аналогічний внесок робитиме і держава.

Тобто гроші йтимуть не в загальний казан, як сьогодні, а на персональний рахунок людини.

У перший рік роботи системи треба буде сплачувати 1% від заробітку, щороку ця сума збільшуватиметься.

Накопичуальна система діятиме паралельно із старою солідарною, і призведе до підвищення виплат пенсіонерам.

У вересні Мінсоцполітики анонсувало запровадження загальнообов’язкового накопичувального пенсійного забезпечення із 2023 року.

Діятиме воно в межах Єдиної інформаційної системи соціальної сфери.

Нині відомство спільно з Мінцифри запровадило основні складові системи та запроваджує їх у промислову експлуатацію.

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