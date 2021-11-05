Гетманцев рассказал, как будет работать система накопительной пенсии в Украине

Концепция пенсионной реформы второго уровня (накопительной пенсии) заключается в том, что часть единого социального взноса из зарплаты каждого гражданина будут отчислять в специальный государственный фонд.

Там будут хранить соответствующие средства, благодаря чему у каждого украинца до 55 лет будет свой накопительный счет. Об этом журналистам рассказал глава парламентского комитета по вопросам финансов Даниил Гетманцев.

По его словам, в первый год после введения накопительной пенсии планируется снимать 1% от ЕСВ, второй — 1,5%, третий год — 2%.

Даниил Гетманцев добавил, что для средств в созданном фонде предусмотрена возможность и гарантии, чтобы они не обесценивались. Это сделают за счет механизма облигаций внутреннего государственного займа.

Средства будут размещать в облигации, благодаря чему они будут сохранять свою стоимость.

Даниил Гетманцев надеется, что законопроект о введении обязательного накопительного уровня пенсионной системы в первом чтении смогут рассмотреть до конца 2021 года.

Со своей стороны министр социальной политики Марина Лазебная сообщила, что накопительная пенсионная система в Украине может заработать с 2024 года, а не с 2023-го, как прогнозировалось ранее.