Сентябрь, 20, 2021 в 16:26

Министерство социальной политики планирует ввести общеобязательное накопительное пенсионное обеспечение с 2023 года, которое создадут в рамках Единой информационной системы социальной сферы.

Эту стратегию уже пытаются воплотить в жизнь. Минсоцполитики и Минцифры завершили пилотный проект, которым введены основные составляющие ЕИССС.

Сейчас их вводят в промышленную эксплуатацию. Это касается Единого социального реестра, в котором будет содержаться история о формировании пенсии человека.

Сейчас смотрят

В реестре будет храниться информация, документы о формировании пенсии в солидарной и обязательной накопительной пенсионных системах.

Дополнительно в базе будет содержаться информация обо всех видах социальной поддержки, на которые человек имеет право или уже получает (субсидии, пособия, льготы и прочее).

В Минсоцполитики отметили, что украинцы смогут в удобное для себя время на специальном сайте или платформе Дія выбрать или изменить пенсионный фонд, после чего это отразится в реестре.

Граждане смогут онлайн просматривать свои пенсионные накопления, оплаченные взносы, полученный инвестиционный доход, выплаты или другое.

Это поможет защитить права участников системы пенсионных накоплений, если гражданину перечислили вклад или осуществили выплату с задержками.