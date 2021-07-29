Комбинация Covid-вакцин: какие препараты можно смешивать и опыт Украины

В Украине уже делают комбинированные прививки от коронавируса, смешивая препараты разных производителей.

Ориентируясь на опыт Европы, украинские специалисты комбинируют вакцины от Pfizer, Moderna и AstraZeneca. Таких случаев немного, около 20.

Совместимость вакцин разных производителей исследовали ученые Оксфордского университета. Они пришли к выводу, что если после первой прививки AstraZeneca получить вторую дозу Pfizer, формируется достаточно сильный иммунитет от вируса. А в некоторых случаях он даже сильнее, чем от двух доз AstraZeneca.

Хотя в ВОЗ до сих пор официально не одобрили комбинирование препаратов и называют это рискованным, во многих странах такое уже практикуют. Во Франции еще с апреля людям моложе 55 лет, которые получили первую дозу от AstraZeneca, вторую кололи Pfizer или Moderna.

Впоследствии такую ​​же комбинацию позволили и в других европейских странах.

Украинские исследователи говорят, что комбинировать однотипные вакцины безопасно. Pfizer и Moderna — это мРНК вакцины, они вполне взаимозаменяемы. AstraZeneca другого типа, она векторная, но, как показали исследования, комбинирование ее с Pfizer или Moderna возможно. Китайский Sinovac пока ни с чем не сочетается, но научные исследования продолжаются, и все может измениться.

В Минздраве говорят, сейчас есть единичные обращения из регионов, пациенты хотят получить прививку от коронавируса второй дозой другой вакцины. Это люди, которые тяжело перенесли первый укол и имели побочные эффекты.

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