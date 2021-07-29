Комбінація Covid-вакцин: які препарати можна змішувати і досвід України

В Україні вже роблять комбіновані щеплення від коронавірусу, змішуючи препарати різних виробників.

Орієнтуючись на досвід Європи, українські фахівці комбінують вакцини від Pfizer, Moderna та AstraZeneca. Таких випадків небагато, близько 20.

Сумісність вакцин різних виробників досліджували науковці Оксфордського університету. Вони дійшли висновку, якщо після першого щеплення AstraZeneca отримати другу дозу Pfizer, формується достатньо сильний імунітет від вірусу. А у деяких випадках навіть сильніший, ніж від двох доз AstraZeneca.

Хоча у ВООЗ досі офіційно не схвалили комбінування препаратів і називають це ризикованим, у багатьох країнах таке вже практикують. У Франції ще з квітня людям молодшим 55 років, які отримали першу дозу від AstraZeneca, другу кололи Pfizer чи Moderna.

Згодом таку ж комбінацію дозволили й у інших європейських країнах.

Українські дослідники кажуть, комбінувати однотипні вакцини безпечно. Pfizer та Moderna – це мРНК вакцини, вони цілком взаємозамінні. AstraZeneca іншого типу, вона векторна, але, як показали дослідження, комбінування її з Pfizer чи Moderna можливе. Китайський Sinovac поки що ні з чим не комбінується, але наукові дослідження тривають, і все може змінитися.

У МОЗ кажуть, нині є поодинокі звернення з регіонів, що пацієнти хочуть отримати щеплення від коронавірусу другою дозою іншої вакцини. Це люди, які тяжко перенесли перший укол і мали побічні ефекти.

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