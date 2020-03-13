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Компания Інтергал-Буд и Слобожанская строительная керамика — 10 лет вместе

Глина — один из трех китов в истории строительства. Ее использование достигает тысячелетий. И сейчас она в почете. А технический прогресс предоставляет новые возможности. В частности это керамоблоки, которые сохранили и приумножили характерные свойства глины. Ими охотно пользуются строители в мире. В Украине и строят и производят.

Сейчас украинских застройщиков — компания Інтергал-Буд вместе с украинским производителем отмечали юбилей своего сотрудничества.

Эксперты по жилищному строительству особое внимание обращают на экологичность и энергосбережение зданий с керамоблоков.

Эксперты напоминают, что все сведения о производителях и качество стройматериалов должны быть в свободном доступе на сайте девелопера.

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