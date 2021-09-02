Компостуй – громаду гуртуй: проект одного з фіналістів конкурсу Наша громада

Вознесенська громада з Миколаївської області пропонує поєднати економіку і екологію в проекті Компостуй – громаду гуртуй! Саме з цим проектом вознесенці потрапили до фіналу всеукраїнського конкурсу Наша громада за програмою USAID Децентралізація приносить кращі результати та ефективність.

Йдеться про переробку відходів на органічні добрива. Це розвантажить місцеве сміттєзвалище та дозволить навіть заробити, оскільки фермери потребують натурального покращувача ґрунту.

Бадилля, листя і траву з городу одна з місцевих жительок трьома способами переробляє на органічні добрива. За прикладом таких господарів у Вознесенській територіальній громаді вирішили відродити традиційне компостування. Адже місцеве сміттєзвалище заповнене і влітку часто горить через накопичення біогазу.

– Це одне зі звалищ, їх дуже багато. Ми витрачаємо з бюджету один мільйон гривень для того, щоб вивезти ці звалища на полігон. 70% – це саме органічні відходи, які складаються з листя, гілок, харчових відходів, які ми могли би використовувати саме в компості, – розповів голова Вознесенської міської територіальної громади Євген Величко.

Вознесенці вчаться переробляти відходи на добриво, закуплять 300 компостерів, подрібнювачі гілок і аналізатори ґрунту. Партнер проекту – місцева громадська організація Агентство економічного розвитку – вже розпочала роботу у віддаленому районі приватного сектора.

На майстер-класах люди вчаться будувати компостери, правильно їх завантажувати, щоб через рік-два користуватися вже готовим ґрунтом.

До проекту приєднались дитячі садки і школи. Раніше діти і педагоги вже навчились сортувати сміття, а в міській гімназії кілька років листя і відходи їдальні збирають у компостер.

Дати вудку, а не рибу – це також про проект компостування. Місцеві жителі зможуть заробляти на виробництві добрив. Адже органічна городина, вирощена з натуральним підживленням, має попит далеко за межами району.

Загалом за три роки децентралізації Вознесенська громада активно розбудувалася. У лікарні й амбулаторії зробили капітальний ремонт. Водоканал зменшив витрати за рахунок відновлювальної енергії – насоси працюють на сонячних панелях. Тому жителі сплачуватимуть на 10% менше за спожиту воду.

Вознесенська громада здебільшого міська. До районного центру приєднались два села. Від активних містян навчились брати участь у проектах розвитку. Так, в селах з’явились нова водонапірна вежа, спортивний і дитячий майданчики. А днями селяни чекають на поліцейського громади. Купили йому авто і ремонтують офіс.

13 серпня завершився третій етап конкурсу Наша громада. Переможця експертне журі оголосить 30 вересня.

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