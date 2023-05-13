Конкурентов нет: почему дроны Switchblade являются лучшими в своей категории

Дроны-камикадзе уже стали одним из самых востребованных видов вооружений ныне. Switchblade 300 – сверхсовременные дроны-камикадзе, которые США доставляют в Украину в рамках военной помощи. Производят их в Калифорнии, вблизи Лос-Анджелеса на предприятии AeroVironment.

Почему именно эти дроны столь важны для ВСУ на поле боя? Точные, быстрые, мобильные. Баражирующий боеприпас позволяет поражать цели за пределами прямой видимости оператора по линии фронта, при этом сам военный находится в безопасности. Дроны-камикадзе нового поколения с весны прошлого года начала использовать украинская армия. Изобрели и сконструировали дрон в 2013 году.

Развертывание от производного положения к боевому занимает две минуты. После того, как дрон запустили, он двигается со скоростью до 150 км/ч. После достижения места назначения дрон висит в воздухе, чтобы найти цель. Благодаря камере с высоким разрешением, дрон передает оператору изображение местности, поэтому удаленно можно проводить разведку территории. Далее камера на дроне самостоятельно идентифицирует цель и передает данные оператору. И тот уже дает команду на поражение.

У Switchblade есть улучшенная модификация – 600. Она больше по размеру и имеет большие крылья и пропеллер. Такой дрон может летать на более длинные расстояния – вплоть до 90 км, а также имеет более долгое время полета. Из-за большей мощности Switchblade 600 может поразить танк.

Наибольшим преимуществом обеих дронов является возможность зависать в воздухе и подыскивать лучший угол поражения. После поражения цели дроны уничтожают сами себя. С английского Switchblade переводится как «раскладной нож». Впервые беспилотник предприятие изготовило для американской армии в Афганистане в 2011 году. Он был значительно более дешевой и мобильной альтернативой тяжелому противотанковому комплексу Javelin. В Украину по заказу правительства США компания переслала уже более тысячи Switchblade и других дронов типа Puma.

Генеральный директор компании AeroVironment Вахид Наваби рассказывает, что дроны-камикадзе Switchblade – это один из примеров того, как недорогое, мобильное, но умное оружие может противостоять большим армиям. Вахид считает, что в будущем украинско-российская война может превратиться в войну дронов. Поэтому технологии будут играть решающую роль в результатах. Генеральный директор компании производителя дронов говорит, что не знает в мире новейших технологий, чем Switchblade. Иранские Shahed и российские Ланцеты являются более примитивным поколением дронов, поэтому компания в большинстве своем конкурирует сама с собой.

В компании говорят: они не просто выполняют заказы американского правительства. Помощь Украине – это особая миссия в свержении авторитаризма. И здесь будут делать все возможное, чтобы способствовать победе. Украина просит увеличить количество дронов в пакете помощи до максимума.

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