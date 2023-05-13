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Конкурентів немає: чому дрони Switchblade є кращими у своїй категорії

Дрони-камікадзе вже стали одним із найзапитаніших видів озброєнь нині. Switchblade 300 – надсучасні дрони-камікадзе, які США доставяють в Україну в рамках військової допомоги. Виробляють їх у Каліфорнії, поблизу Лос-Анджелесу на підприємстві AeroVironment.

Чому саме ці дрони є такими важливими для ЗСУ на полі бою? Точні, швидкі, мобільні. Баражуючий боєприпас дозволяє вражати цілі за межами прямої видимості оператора за лінією фронту, при цьому сам військовий перебуває у безпеці. Дрони-камікадзе нового покоління з весни минулого року почала використовувати українська армія. Винайшли і сконструювали дрон у 2013 році.

Переведення від похідного положення до бойового займає дві хвилини. Після того, як дрон запустили, він рухається зі швидкістю до 150 км/год. Після досягнення місця призначення дрон висить у повітрі аби знайти ціль. Завдяки камері з високою роздільною здатністю, дрон передає оператору зображення місцевості, тож віддалено можна проводити розвідку території. Далі камера на дроні самотужки ідентифікує ціль і передає дані операторові. І той вже дає команду на ураження.

У Switchblade є покращена модифікація – 600. Вона є більшою за розміром і має більші крила і пропелер. Такий дрон може літати на довші відстані – аж до 90 км, а також має довший час польоту. Через більшу потужність Switchblade 600 може уразити танк.

Найбільшою перевагою обох дронів є можливіть зависати у повітрі і підшуковувати кращий кут ураження. Після ураження цілі дрони знищують самі себе. З англійської Switchblade перекладається як «розкладний ніж». Вперше безпілотник підприємство виготовило для американської армії в Афганістані у 2011 році. Він був значно дешевшою і мобільнішою альтернативою до важкого протитанкового комплексу Javelin. До України на замовлення уряду США компанія переслала уже понад тисячу Switchblade та інших дронів типу Puma.

Генеральний директор компанії AeroVironment Вахід Навабі розповідає, що дрони-камікадзе Switchblade – це один із прикладів того, як недорога, мобільна, але розумна зброя може протистояти великим арміям. Вахід вважає, що в майбутньому українсько-російська війна може перетворитись на війну дронів. Тому технології гратимуть вирішальну роль у результатах. Генеральний директор компанії виробника дронів каже, шо не знає у світі новітніших технологій, аніж Switchblade. Іранські Shahed і російські Ланцети є примітивнішим поколінням дронів, тож компанія здебільшого конкурує сама із собою.

У компанії кажуть: вони не просто виконують замовлення американського уряду. Допомога Україні – це особлива місія у поваленні авторитаризму. І тут робитимуть усе можливе аби сприяти перемозі. Україна ж просить збільшити кількість дронів у пакеті допомоги до максимуму.

Безпілотники, Війна в Україні, Дрони, США
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