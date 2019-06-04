Конкурс для детей с инвалидностью Сказочные мечты: 10 номинаций и звездное жюри

В Киеве состоялся конкурс-фестиваль таланта и красоты Сказочные мечты. Участие в нем принимают особые дети. На фестиваль дети съехались со всей Украины. Конкурс проводят в пятый раз.

Более полутысячи детей и молодых людей с инвалидностью из разных уголков нашего государства собрались в одном месте. Это рекорд для Украины.

Участники поют, танцуют, показывают цирковые трюки, рисуют и имеют кучу других способностей. Хотя каждый получает подарок – победителей тоже определяют, в 10-ти номинациях. Определяет лучших звездное жюри.

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Традиционный элемент фестиваля – дефиле в одежде от топовых украинских дизайнеров. Модели – дети с синдромом Дауна, одежда остается им в подарок.

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