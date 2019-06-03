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Город счастливых детей: как помочь собрать деньги на питание для сирот

Город счастливых детей – это огромный дом, где живут 30 подопечных. Это благотворительный проект, от государства не получает ни копейки.

Стать таким добрым волшебником может каждый из нас. Сейчас Город счастливых детей собирает деньги на питание в ноябре и декабре. Чтобы помочь, надо всего лишь зайти на сайт Украинской биржи благотворительности – ubb.org.ua, выбрать проект Одинаковое детство и перевести деньги.

За каждую гривну здесь будут благодарны.

Дети попадают сюда из улиц, из неблагополучных семей. После издевательств и пыток. Их забирают от пьяных родителей, от голода и зла.

Благотворительный проект действует 11 лет, вышли в свет почти 350 воспитанников – кто-то продолжает учебу, кто-то уже работает. Попав сюда, много детей открывают для себя, что есть игрушки, книги, сладости, вкусная еда, телевизоры и компьютеры.

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К слову, 29 мая состоялся выпускной первых украинских кадетов-школьников столичного кадетского корпуса.

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