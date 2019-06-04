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Факти / Відео / Україна

Конкурс для дітей з інвалідністю Казкові мрії: 10 номінацій та зіркове журі

У Києві відбувся конкурс-фестиваль таланту та краси Казкові мрії. Участь у ньому беруть особливі діти. На фестиваль малеча з’їхалася з усієї України. Конкурс проводять вп’яте.

Понад півтисячі дітей та молодих людей з інвалідністю з різних куточків нашої держави зібралися в одному місці. Це рекорд для України.

Учасники співають, танцюють, показують циркові трюки, малюють і мають купу інших здібностей. Хоч кожен отримує подарунок – переможців теж визначають, у 10-ти номінаціях. Визначає найкращих зіркове журі.

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Традиційний елемент фестивалю – дефіле в одязі від топових українських дизайнерів. Моделі – дітлахи з синдромом Дауна, одяг залишається їм у подарунок.

Раніше Факти ICTV писали, як допомогти зібрати кошти на харчування для сиріт.

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