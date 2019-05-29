ВНО в Боярке: из-за обесточивания дети не успевают поступить в вузы

Продолжается скандал вокруг срыва ВНО в Боярке под Киевом. Накануне 300 выпускников не сдали тест по английскому, потому что в районе не было света и невозможно было включить магнитофон для аудирования, а о батарейках или генераторе никто не подумал.

Детям предлагают пройти тест повторно 5 июля. Но это уже критические сроки для тех, кто хочет вступать за границу, потому что там принимают документы до 1 июля, и очень нервно для абитуриентов, имеющих творческие конкурсы – у них последний срок подачи 16 июля.

В Центре оценивания качества образования своей вины в ситуации не видят. И стоят на своем – пересдача будет только в июле.

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В Центре обещают быстрее подсчитать результаты, чтобы у учеников было больше времени на подачу документов.

К слову, Факты ICTV узнали о том, как можно подать апелляцию по результатам ВНО 2019.

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