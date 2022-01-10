Контролировать каждую мышцу и чувствовать баланс: как происходит тренировка по Pole Dance

Шесть медалей привезли украинцы с чемпионата мира по Pole Dance – это акробатический танец на пилоне. Украина уже год находится среди лидеров между мировыми акробатами.

Именно танцоры считают Pole Dance видом спорта. Хотя вокруг трюков на пилоне до сих пор ходит немало стереотипов, желающих научиться зрелищным элементам на пилоне становится все больше — тренируются как дети, так и взрослые.

Тренировку исполнителей зрелищных трюков видела журналистка Фактов ICTV Татьяна Доцяк.

Харьковская школьница, 15-летняя Кристина Мамешина, попала на чемпионат мира по Pole Dance в итальянской Болонье. Ее выступление признали лучшим – именно для нее звучал гимн Украины.

А потом украинское государство вспоминали еще не раз — с состоявшегося в декабре чемпионата мира сборная привезла шесть золотых наград.

– У меня был номер, который мне очень понравился. Я получила сильный кайф от выступления, – поделилась чемпионка мира по Pole Dance Кристина Мамешина.

Сверхсложный трюк школьницы покорил жюри международного чемпионата. В Pole Dance, как называют танцы на пилоне, нет легких трюков. Танцовщицы месяцами совершенствуют движения, чтобы контролировать каждую мышцу и чувствовать баланс.

Им необходимо тренироваться не менее трех раз в неделю. К примеру, элемент под названием звездная рыбка по силам только опытным полденсерам. Во время этого трюка необходимо держаться на пилоне ступнями параллельно земле.

Еще несколько лет назад в харьковскую школу Pole Dance ходило десяток девушек, а сейчас – уже полсотни. Научиться танцам на пилоне стремятся как школьницы, так и взрослые женщины.

Марии Ясеновской – 46 лет. Она пришла в Pole Dance проверить свои возможности. У женщины уже есть награда на городском чемпионате.

– Я была одна в своем возрасте, в своей категории. Из-за того, что я была одна – я заняла первое место, но для меня это в первую очередь победа над собой, – поделилась чемпионка Харькова из Pole Dance Мария Ясеновская.

Хотя Pole Dance зародился еще около тысячи лет назад у индийских йогов, танцорам до сих пор приходится отбиваться от стереотипов. Некоторые считают, что танцам на пилоне место исключительно в ночном клубе.

Однако поклонников становится все больше, убежден тренер. Акробаты стремятся, чтобы Pole Dance официально признали видос спорта в Украине.

— Украина всегда гремит. Украина имеет очень хорошую сборную. Мы все очень сильные. Очень грустно, что наши документы еще не рассмотрели, – рассказал чемпион мира по Pole Dance и тренер Артем Казимов.

Как и на всех танцах, в Pole Dance не хватает мужчин. Тренер предполагает, что они боятся критики. Однако Pole Dance – это не только зрелище и адреналин, но и крепкий торс, сильные руки и стальной пресс, что доказали женщины.

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