Контролювати кожен м’яз і відчувати баланс: як відбувається тренування з Pole Dance

Шість медалей привезли українці з чемпіонату світу з Pole Dance – це акробатичний танець на пілоні. Україна вже котрий рік перебуває серед лідерів поміж світовими акробатами.

Саме танцюристи вважають Pole Dance видом спорту. Хоча довкола трюків на пілоні досі точиться чимало стереотипів, охочих навчитися видовищних елементів на пілоні стає все більше – тренуються як діти, так і дорослі.

Тренування виконавців видовищних трюків бачила журналістка Фактів ICTV Тетяна Доцяк.

Харківська школярка, 15-річна Крістіна Мамешина, потрапила на чемпіонат світу з Pole Dance в італійській Болоньї. Її виступ визнали найкращим – саме для неї звучав гімн України.

А потім українську державу згадували ще не раз – з чемпіонату світу, що відбувся у грудні, збірна привезла шість золотих нагород.

– У мене був номер, який мені дуже сподобався. Я отримала сильний кайф від виступу, – поділилася чемпіонка світу з Pole Dance Крістіна Мамешина.

Надскладний трюк школярки підкорив журі міжнародного чемпіонату. У Pole Dance, як називають танці на пілоні, немає легких трюків. Танцюристки місяцями удосконалюють рухи, щоб контролювати кожен м’яз та відчувати баланс.

Їм необхідно тренуватися щонайменше тричі на тиждень. Наприклад, елемент під назвою зіркова рибка під силу тільки досвідченим полденсерам. Під час цього трюку необхідно триматися на пілоні ступнями паралельно землі.

Ще кілька років тому до харківської школи Pole Dance ходило десяток дівчат, а зараз – вже півсотні. Навчитися танців на пілоні прагнуть як школярки, так і дорослі жінки.

Марії Ясеновській – 46 років. Вона прийшла у Pole Dance перевірити власні можливості. Жінка вже має нагороду на міському чемпіонаті.

– Я була одна у своєму віці, у своїй категорії. Через те, що я була одна – я посіла перше місце, але для мене це першочергово перемога над собою, – поділилася чемпіонка Харкова з Pole Dance Марія Ясеновська.

Хоча Pole Dance зародився ще близько тисячі років тому в індійських йогів, танцюристам досі доводиться відбиватися від стереотипів. Дехто вважає, що танцям на пілоні місце виключно в нічному клубі.

Однак шанувальників стає дедалі більше, переконаний тренер. Акробати прагнуть, щоб Pole Dance офіційно визнали видом спорту в Україні.

– Україна завжди гримить. Україна має дуже гарну збірну. Ми всі дуже сильні. Дуже сумно, що наші документи ще не розглянули, – розповів чемпіон світу з Pole Dance та тренер Артем Казимов.

Як і на всіх танцях, у Pole Dance бракує чоловіків. Тренер припускає, що вони бояться критики. Однак Pole Dance – це не лише видовище та адреналін, а й міцний торс, сильні руки та сталевий прес, що довели жінки.

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