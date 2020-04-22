Коронавірус в гуртожитку Вишневого: чому хворих вчасно не ізолювали

Гуртожиток у Вишневому поблизу Києва, де напередодні виявили спалах коронавірусу, ізолювали. Людей з нього не випускають, пройти всередину теж неможливо.

Зараз у будівлі перебуває 216 людей. Хоча влада обіцяла допомогти з продуктами, першими на допомогу кинулись волонтери.

Ускладнюють ситуацію і судові суперечки за право власності на гуртожиток. Через що, за словами мешканців, незаконний власник відключив світло та гарячу воду для 13 кімнат. Поки влада мовчала, мешканці гуртожитку почали самі вживати заходів.

– Коли ми вже знали інформацію, що у нас ці випадки, воно ще не було розголошено і дирекція замовчувала, ми вже самі, по можливості, дуже рідко виходили по якісь продукти і не виходили навіть на Великдень, – зазначила мешканка гуртожитку Оксана Коваленко.

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Скільки зараз людей у гуртожитку з коронавірусом – ніхто не знає. Тестування проводять в три етапи: 20 квітня зробили 49 тестів, 21 квітня – 82, решту 85 повинні зробити незабаром. Влада обіцяє допомогти мешканцям гуртожитку і матеріально.

Як так сталося, що кілька десятків хворих лишилися вдома без медичної допомоги? І чому адміністрація гуртожитку не забила на сполох навіть після смерті двох людей? Подробиці у сюжеті Володимира Михайлова.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, що в гуртожитку у Вишневому 6 днів не робили тести після першої смерті.

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