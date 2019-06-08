Козацький табір для дітей: чому навчать і ціна

Як на Січі. На Черкащині неподалік Холодного Яру є найбільший в Україні козацький табір. Діти тут живуть як справжні козаки. В наметах, самі пораються по господарству, слідують усім козацьким правилам і обрядам. Вчаться їздити верхи, стріляти з лука, метати ножі, плавати.

Зміна на 10 днів коштує тут до 6,5 тис. грн.

Тут, неподалік Холодного Яру, у Козацькій фортеці хлопці і дівчата живуть як свого часу січовики. І базовим навичкам верхової їзди їх навчають змалку. У господарстві 15 коней, але спочатку навички відточують на тренажері.

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День у тутешніх козаків насичений. Вони вчаться стріляти із пневматичної гвинтівки, з лука, метають ножі-зірочки.

На території табору є ставок, в який запустили півтонни риби – щоб юні козаки рибалили. Не відстають і дівчата. Вправно гребуть на козацьких човнах.

Живуть юні козаки у наметах-куренях, ходять в походи. Дітей вчать, що гопак це не лише танець, а й бойове мистецтво.

Викладачі працюють тут за спеціалізованою програмою. Це переважно майстри спорту, обов’язково з педагогічною освітою, а головне, знавці історії України і своєю метою ставлять відродження традицій козаків.

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