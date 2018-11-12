Козацький цвинтар у Трахтемирові: легенди і поховання козаків-характерників

У Трахтемирові люди облаштували козацькі могили, котрі тривалий час лежали в руїнах.

Давній козацький цвинтар за 40 кілометрів від Канева – місце мало відоме широкому загалу. Однак для України воно сакральне. Саме сюди, до своєї колишньої резиденції, поверталися наприкінці життя родовиті козаки, передаючи нащадкам свою історію.

На частині цвинтаря – найдавніші поховання ще 18 століття. А в 17-у столітті, на горі, стояв козацький спостережний пункт. Дерев тоді не було, тож з високої гори добре проглядалися і шляхи суходолом, і Дніпро. Історики вважають, тут поховані рядові воїни.

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Для дослідників-символістів ці надгробки – ціла скарбниця: класичні, кельтські та мальтійські хрести, хрести з півмісяцями, хрести з якорями. Щодо значення символу хрест і якір – є не одна версія: християнство понад мусульманства; християнство, ніби якір укорінене на віки; символ водних козацьких походів.

До слова, День українського козацтва відзначають щороку 14 жовтня згідно з указом Президента України від 1999 року.

Опубліковано Листопад, 12 в 14:13



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