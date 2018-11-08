Радиология в Украине: как спасает людей и развита ли в Украине

В этом году мировое радиологическое сообщество уже в третий раз будет праздновать Международный день радиологии. Он был основан 2012 году по совместной инициативе Европейского Общества радиологии, Радиологического Общества Северной Америки и Американского Колледжа радиологии.

Его цель – пропаганда достижений радиологии среди широкой общественности. Дата празднования выбрана не случайно. Именно 8 ноября 1895 года Рентген открыл неизвестные до того Х-лучи, положив начало новой медицинской дисциплине – радиологии.

Диагностическая радиология – это использование ионизирующего излучения применяются в профилактических целях и для распознавания болезней. А терапевтическая радиология – для лечения болезней с помощью ионизирующих излучений.

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Точно можно утверждать, что без этой отрасли медицины не может существовать вся медицина, ведь лучевые методы используются в каждой из отраслей при работе с пациентами.

Современная лучевая диагностика выявляет более 90% всех болезней. Опытных врачей-радиологов в Украине хватает, не хватает и нового оснащения от рентгеновских до радиотерапевтических аппаратов. Такого оборудования у нас – только треть от потребности.

Ранее Факты ICTV писали, как в Украине спасают недоношенных младенцев.

Опубликовано Ноябрь, 08 в 10:41



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