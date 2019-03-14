Кожен п’ятий – порушник: як у Дніпрі виявляють перевантажені фури

На Дніпропетровщині почали працювати стаціонарні пункти зважування фур. В Україні дозволено перевозити максимум 22 тонни. Та багато хто цю норму вперто ігнорує. За декілька днів уже виявили з півсотні порушників.

Фура заїжджає на ваги, щоб визначити, скільки вантажу перевозить водій. По Wi-Fi пристрій передає інформацію на комп’ютер. Водію видають талон із вказаною вагою транспортного засобу. Процедура триває до 5 хвилин.

За кілька днів роботи таких стаціонарних пунктів зважування тут перевірили 150 автомобілів. На кожну п’яту вантажівку інспектори склали протокол. Сума штрафу залежить від ваги, маршруту та кілометражу.

На сплату стягнення є місяць. Якщо цього не зробити, на водія подають у суд. Разом з інспекторами Укртрансбезпеки на місці працюють і правоохоронці. Вони зупиняють вантажівки, стежать за порядком та можуть виписати штраф за порушення правил дорожнього руху.

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Наразі такі пункти є на чотирьох в’їздах у місто, через півтора року в області з’явиться ще три. Будували їх за німецькими стандартами, а витратили з місцевого та обласного бюджетів 28 мільйонів гривень.

Нагадаємо, Дніпро потопає в написах каналів одного з месенджерів, де кожен може придбати наркотики. У місті почали боротися з анонімними збувачами психотропних речовин.

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