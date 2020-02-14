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Лучший подарок в День влюбленных. Технология приготовления бельгийского шоколада

Беспроигрышный подарок в День влюбленных – это шоколад, а если он бельгийский, то будьте уверены, что ваш презент оценят. Он недешевый, но очень вкусный, только натуральный, кроме какао-бобов и сахара там нет ничего.

Ежегодно в Бельгии производится более 170 тыс. тонн шоколада, это более 20 килограммов на человека. Для изготовления одного килограмма шоколада необходимо около тысячи какао-бобов. Сначала мастер растапливает шоколад, дальше его охлаждает до комфортной 30-градусной температуры и заливает форму. В общем, небольшая Бельгия давно завоевала титул шоколадного королевства. В стране 12 шоколадных фабрик и более 2 тыс. сладких лавочек. Детали в сюжете Натальи Жуковской.

Напомним, ученые под руководством Сары Джексон из Университетского колледжа в Лондоне провели Национальное исследование по вопросам здравоохранения и питания в результате чего доказали пользу шоколада для человека.

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