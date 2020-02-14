Кращий подарунок у День закоханих. Технологія приготування бельгійського шоколаду

Безпрограшний подарунок у День закоханих – це шоколад, а якщо він бельгійський, то будьте певні, що ваш презент оцінять. Він недешевий, але дуже смачний, виключно натуральний, окрім какао-бобів і цукру там немає нічого.

Щороку у Бельгії виготовляють понад 170 тис. тонн шоколаду, це понад 20 кілограмів на людину. Для виготовлення одного кілограма шоколаду потрібно майже тисячу какао-бобів. Спочатку майстер розтоплює шоколад, далі його охолоджує до комфортної 30-градусної температури та заливає форму. Загалом, невеличка Бельгія давно завоювала титул шоколадного королівства. У країні 12 шоколадних фабрик та понад 2 тис. солодких крамничок. Деталі у сюжеті Наталії Жуковської.

Нагадаємо, вчені під керівництвом Сари Джексон з Університетського коледжу в Лондоні провели Національне дослідження з питань охорони здоров’я та харчування в результаті чого довели користь шоколаду для людини.

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