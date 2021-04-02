Кредити та компенсації – як допомагають ФОПам під час карантину
Після завершення карантину в Україні підприємцям треба щонайменше 9 місяців, аби вийти зі збиткового стану, а розважальній сфері – близько двох років.
Протягом карантину бізнесу потрібна підтримка. Тому експерти закликають владу зменшити податки та спростити доступ до кредитів.
З карантину 2020-го і дотепер закрилися 215 тис. ФОПів, а безробітних стало на 182 тис. більше.
Щоб уникнути такої ситуації в Івано-Франківську на карантинні виплати підприємцям із бюджету міста хочуть виділити 6 млн грн. Приблизно 3 тис. підприємців отримають допомогу по 2 тис. грн.
Тим часом Київ має намір надавати допомогу у розмірі середньої зарплати. Також столична влада обіцяє допомогти з кредитами і здешевити зовнішню рекламу. А ще – безкоштовне паркування для усіх на найближчі два тижні.
Окрім цього, Спілка українських підприємців закликає уряд та місцеву владу зменшити адмінтиск та податки, а також зробити реальні податкові канікули та простіше кредитування.
– Органи місцевого самоврядування мають зменшити місцеві податки та збори, а уряд – ввести мораторій на перевірки, надати більшій кількості підприємців кредити 5-7-9, – каже аналітик Спілки українських підприємців Андрій Єрашов.
Торік в Україні були три глобальні державні програми на підтримку бізнесу – компенсація за часткове безробіття, кредити 5-7-9 та компенсація ФОПам по 8 тис грн. Однак опитування підприємців показало, що половина з них не скористалися жодною із програм, бо не відповідали критеріям.
Нещодавно Рада ухвалила закон про виплату 8 тис. грн ФОПам під час карантину.
Водночас органи місцевого самоврядування мають можливість робити компенсаційні виплати з місцевих бюджетів.