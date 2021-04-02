Киев вводит бесплатную парковку на время карантина и расширяет льготы для бизнеса

В Киеве планируют расширить льготы для малого и среднего бизнеса. Проект соответствующего решения на рассмотрение Киевсовета на ближайшую сессию вынесет мэр столицы Виталий Кличко.

В частности, Виталий Кличко предлагает уменьшить размер долевого участия с нынешних 50% до 1 грн, которую владельцы заведений общественного питания платят, чтобы содержать объекты благоустройства. Это касается площадок для питания возле стационарных заведений и сезонных и летних площадок.

Еще одно предложение заключается в том, чтобы увеличить финансово-кредитную поддержку малого и среднего бизнеса. То есть, чтобы выплачивать компенсацию процентов не только по кредитам, но и по кредитным линиям. Также мэр предлагает расширить перечень тех, кто имеет право на такую ​​компенсацию, и увеличить количество банков-партнеров этой программы.

Кроме того, Виталий Кличко предлагает уменьшить плату за размещение рекламы на коммунальном транспорте до 50%.

Еще одно новшество касается автомобилистов. Ведь с 5 апреля до завершения действия жесткого карантина владельцев авто освободили от оплаты за парковку на площадках Киевтранспарксервиса.

Также городские власти Киева ждут, когда Кабмин утвердит порядок выплат помощи ФЛП на карантине. Вероятно, после этого они смогут получить помощь не только от государства, но и от местных властей.

Выплаты ФЛП

30 марта Верховная Рада приняла закон о выплате 8 тыс. грн ФЛП во время карантина. Также на помощь могут рассчитывать застрахованные наемные работники.

Однако закон также предусматривает, что кроме выплат от государства, органы местного самоуправления со своей стороны также могут выплатить компенсацию из местных бюджетов.