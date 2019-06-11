Кризис в Молдове: причины и реакция ЕС

Четыре европейские страны – Великобритания, Германия, Польша и Франция – обнародовали совместное заявление относительно кризиса в Молдове. Они поддержали новое правительство страны, сформированное после выборов большинством в парламенте.

Европейцы призвали молдаван к спокойствию и сдержанности и напомнили, что все стороны несут ответственность за урегулирование конституционного кризиса мирными средствами. Но в стране работают два правительства, каждое проводит свое заседание и считает себя легитимным.

Возгласами Браво приветствовала толпа выступление на митинге Владимира Плахотнюка – одного из самых богатых людей Молдовы и бывшего депутата. Речь он завершил лозунгом Додон – предатель, публика подхватила эти слова. Значительное количество молдаван недовольны президентом, который слишком страстно бросается за Россией и ее руководителем – Путиным.

Впрочем, ситуация в стране сложилась неоднозначная. В парламенте страны много месяцев не могли создать коалицию. Президент Додон, по закону, должен его распустить, но не сделал этого. На днях за это Конституционный суд отстранил его от исполнения обязанностей президента.

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Исполнять обязанности главы государства после отстранения Додона начал действующий на то время премьер Павел Филип, которого поддерживают олигархи вместе с Плахотнюком. Филипп объявил досрочные выборы в сентябре. Между тем парламент быстренько назначил новое коалиционное правительство, которое состоит из представителей пророссийской социалистической партии Додона и проевропейской политической силы АКУМ во главе с Майей Санду.

Правительство Санду признали Европа и Америка. Теперь оба кабмина действуют одновременно и обвиняют друг друга в нелегитимности. Накануне они одновременно провели заседание – каждый свое. Правительство Санду уволило топ-чиновника полиции за службу уголовному олигархическому режиму. О чем шла речь на заседании правительства Филиппа, держат в тайне.

Украине тем временем приходится прибегать к гарантиям. МИД отмечает, что Россия может использовать Молдову как плацдарм. А Служба безопасности Украины усилила контроль границ, потому что через Украину в Молдову едут радикально настроенные россияне.

К слову, Украина усилила контрразведывательный режим на границе с Молдовой.

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