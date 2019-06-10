На границе Украины с Молдовой усилили контрразведывательный режим в отношении радикально настроенных граждан РФ.

В СБУ заявили, что контрразведывательный режим на украинско-молдавской границе усилен и направлен против радикально настроенных россиян.

Таким образом хотят не допустить обострения ситуации в Кишиневе из-за иностранного вмешательства в выборы.

– С целью недопущения обострения ситуации в Кишиневе, связанной с иностранным вмешательством во внутренние процессы, в настоящее время усилен контрразведывательный режим на въезде в Молдову через территорию Украины, – говорится в сообщении.

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На границе Украины с Молдовой усилили контрразведывательный режим

К слову, Украина готова оказать Молдове необходимую помощь для того, чтобы не допустить вмешательства России во внутренние дела государства.