Государственный департамент США призвал урегулировать политический кризис в Молдове путем переговоров.

Из-за политического кризиса в Молдове Госдепартамент США обратился к партиям страны с призывом решить проблему с помощью переговоров.

– Соединенные Штаты призывают все партии Молдовы проявить сдержанность и договориться о путях продвижения вперед с помощью политического диалога. Парламентские выборы 24 февраля были конкурентными и соответствовали основным правам, – говорится в заявлении пресс-секретаря Госдепа Морган Ортагус.

В Государственном департаменте добавили, что на выборах была выражена политическая воля народа и она должна придерживаться без вмешательства.

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Соединенные Штаты будут поддерживать стремление Молдовы к демократическому будущему.

К слову, Украина усилила контрразведывательный режим на границе с Молдовой.

Источник: U.S. Embassy Moldova