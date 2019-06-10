PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Мир

Кризис в Молдове: США призывают партии к переговорам

Государственный департамент США призвал урегулировать политический кризис в Молдове путем переговоров.

Прапор Молдови

Из-за политического кризиса в Молдове Госдепартамент США обратился к партиям страны с призывом решить проблему с помощью переговоров.

– Соединенные Штаты призывают все партии Молдовы проявить сдержанность и договориться о путях продвижения вперед с помощью политического диалога. Парламентские выборы 24 февраля были конкурентными и соответствовали основным правам, – говорится в заявлении пресс-секретаря Госдепа Морган Ортагус.

В Государственном департаменте добавили, что на выборах была выражена политическая воля народа и она должна придерживаться без вмешательства.

Читайте: Кризис в Молдове: Украина предостерегает от российского сценария федерализации

Соединенные Штаты будут поддерживать стремление Молдовы к демократическому будущему.

К слову, Украина усилила контрразведывательный режим на границе с Молдовой.

Источник: U.S. Embassy Moldova

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Украина усилила контрразведывательный режим на границе с Молдовой
Кризис в Молдове: Украина предостерегает от российского сценария федерализации
Россия может выйти из договора с США о наступательном вооружении
Самолет и беспилотник США провели разведку над Черным морем и Донбассом
Возле Белого дома в США произошла стрельба, ранен мужчина
Стрельба в США: убиты не менее 12 человек
В США показали первое в мире летающее такси на водороде
HBO незаконно использовала в Чернобыле работу украинского драматурга
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка