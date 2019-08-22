Кайтсерфинг в Украине. Сколько стоит купить снаряжение и где обучают

Воздушный змей, доска и сильный ветер – это три составляющие, необходимые для кайтсерфинга. Этот вид спорта в Украине развивается уже 15 лет.

Заниматься кайтсерфингом профессионально удовольствие не из дешевых. Экипировка и постоянные тренировки за границей влетают в немалую копейку, но влюбленных в соленые волны и сильный ветер это не останавливает.

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На Тилигульском лимане с недавних пор работает постоянная база федерации кайта – где попробовать свои силы может каждый.

Кайтсерферы говорят, что это не спорт, а образ жизни. Приобщиться к полетам по поверхности воды теперь можно на регулярной основе федерации кайтсерфинга Украины на Тилигульском лимане.

Кайтсерфинг придумали гавайцы. Вид спорта экстремальный, именно адреналин и привлекает сторонников.

На базе работает школа для новичков. Тренеры уверяют, что за 10 занятий можно овладеть кайт и покорить ветер.

Кайтсерфинг развивается в Украине более 15 лет. Любителей все больше, а вот профессионалов немного. Спорт не из дешевых, экипировка стоит от $2,5 тыс., а за мощным ветром для постоянных тренировок надо ездить за границу.

В сентябре, в селе Грибовка Одесской области и на Тилигульском лимане в Николаевской области состоится этап Чемпионата Украины по кайтсерфингу и тихий водоем расцветет десятками разноцветных воздушных змеев.

Напомним, первым соперником Усика в супертяжелом весе станет россиянин Федосов.

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