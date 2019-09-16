Кубок Посла Аргентини. В Україні відбувся перший матч із поло

В Україні вперше відбувся показовий матч із поло Кубок Посла Аргентини. Його організувало Аргентинське посольство, аби популяризувати цю гру і в нашій країні. Поло здавна називають грою королів.

Престижні змагання посольства Аргентини проводять у Люксембургу, Брюсселі, Лондоні, Будапешті. В Аргентині зараз 3 тис. гравців поло, вони найкращі в цьому спорті й утримують 10 перших позицій у світі. Організатори переконані, що відтепер їх регулярно прийматиме й Київ.

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У кінно-спортивному клубі Еквідес під Києвом гімн Аргентини пролунав уперше. Вперше відбулася і сама подія – показовий матч із поло Кубок Посла Аргентини.

Гра зародилася в Середній Азії, вперше почали грати в поло в Персії близько VI ст. до н. е.

В Латинську Америку гру привезли англійські іммігранти у 1875 році. А відкритий чемпіонат Аргентини з поло – найважливіше міжнародне спортивне змагання, яке проводиться на полях Палермо.

Тепер красу цієї гри вже побачили й українці. Єдина відмінність – піщане поле замість трав’яного. Свою майстерність демонстрували дві команди кращих гравців з різних країн світу.

Традиційні нагороди для переможців – срібні кубки, а команді, що програла вручають батоги. Головний же приз залишається в Україні з надією, що цей вид спорту приживеться й у нас.

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