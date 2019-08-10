Рассвет Свитязя: на Волыни состоялся первый екомарафон

Отдыхай активно и сохрани природу – под таким лозунгом на Волыни состоялся первый екомарафон Рассвет Свитязя. Это забеги на три дистанции, самая длинная из которых 42 километра, а также заезд лыжероллеров.

Эти соревнования в Шацком национальном парке проводят уже второй раз, на этот раз участников приехало вдвое больше.

Смотрите: Без ружей и патронов десятки лет: украинские биатлонисты тренируются в ужасных условиях

Маршрут проложили через лес, вокруг самого глубокого озера Украины – Свитязя. На этом пути участники преодолевали не только непростые испытания утреннего марафонского бега во время восхода Солнца, но и почувствовали сумасшедший драйв, который дарит только интересный край на озере Свитязь.

Три забега на различные дистанции, самая длинная – 42 километра.

На марафонской дистанции – забеги на лыжероллерах. Участников почти полсотни, разгоняются до 40 километров в час.

Екомарафон основали не только ради спортивных результатов, так пропагандируют туристические маршруты Шацкого национального парка.

Местные жители рады туристам, и признают – люди не всегда ценят здешнюю природу и часто вредят, мусорят там, где отдыхают. Главная задача для всех – сохранить эту природу.

Напомним, в Калуше за 20 млн гривен построили ледовую арену, которая не работает.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.