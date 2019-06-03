Кучма возвращается в ТКГ: почему и каков его вклад в Минский процесс

5 июня в Минск поедет Леонид Кучма как глава Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию ситуации в Донбассе, вклад Леонида Даниловича в качество и результативность переговорного процесса переоценить трудно, особенно когда речь идет о возвращенных из русского плена украинцев.

Минский процесс начался в сентябре 2014-го года. Именно тогда в белорусской столице были заключены Минские договоренности ради установления мира на Донбассе. Под документом свои подписи поставили второй президент Украины Леонид Кучма, представитель ОБСЕ Хайди Тальявини и посол России в Украине Михаил Зурабов.

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С тех пор практическое воплощение Минских соглашений полностью ложится на плечи именно Трехсторонней контактной группы. Компромисс за круглым столом часто найти не удавалось, у сторон свое видение ситуации, и человеческое горе требовало диалога. Но самое главное – именно благодаря переговорам в белорусской столице, Украина вытащила из заложников более 3200 своих граждан.

Но в октябре прошлого года Леонид Кучма оставляет Минский процесс. Его вклад в мирное урегулирование ситуации в Донбассе высоко оценили в ОБСЕ.

Леонид Кучма возвращается главой украинской делегации Трехсторонней контактной группы, чтобы как можно быстрее возобновить переговоры по Донбассу в нормандском формате и наконец разблокировать Минский процесс. Насущных вопросов накопилось немало. Среди ключевых – обмен заложниками, потому что из-за нежелания Кремля, уже полтора года не удается освободить ни одного пленника.

К слову, второй президент Украины Леонид Кучма возглавит делегацию в Минске на заседании 5 июня.

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