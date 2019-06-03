Кучма повертається у ТКГ: чому та який його внесок у Мінський процес

5 червня до Мінська знову поїде Леонід Кучма як очільник Тристоронньої контактної групи щодо мирного врегулювання ситуації на Донбасі, внесок Леоніда Даниловича в якість та результативність переговорного процесу переоцінити важко, особливо коли йдеться про повернених з російського полону українців.

Мінський процес розпочався у вересні 2014-го року. Саме тоді в білоруській столиці були укладені Мінські домовленості заради встановлення миру на Донбасі. Під документом свої підписи поставили другий президент України Леонід Кучма, представник ОБСЄ Гайді Тальявіні та посол Росії в Україні Михайло Зурабов.

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Відтоді практичне втілення Мінських угод повністю лягає на плечі саме Тристоронньої контактної групи. Компромісу за круглим столом часто знайти не вдавалося, у сторін своє бачення ситуації, та людське горе вимагало діалогу. Та найголовніше – саме завдяки перемовинам у білоруській столиці, Україна витягла із заручників понад 3200 своїх громадян.

Та в жовтні минулого року Леонід Кучма залишає Мінський процес. Його внесок у мирне врегулювання ситуації на Донбасі високо оцінили в ОБСЄ.

Леонід Кучма повертається очільником української делегації Тристоронньої контактної групи аби якнайшвидше відновити переговори щодо Донбасу в нормандському форматі та нарешті розблокувати Мінський процес. Нагальних питань накопичилося чимало. Серед ключових – обмін заручниками, бо через небажання Кремля, вже півтора роки не вдається визволити жодного бранця.

До слова, другий президент України Леонід Кучма очолить делегацію в Мінську на засіданні 5 червня.

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