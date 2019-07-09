Куда поехать в Винницкой области: Дворец Потоцких, купальни и удивительная природа

Любимое место археологов и историков, которое скрывает множество тайн и щедро одаренное природой. Невероятные купальни наполненные солнцем и прозрачной речной водой, величественный дворец Потоцких, который сравнивают с Версалем – и сельская каша с квашеной капустой.

Все это попробовать, увидеть и прикоснуться можно в Тульчинском районе. Этот край имеет богатую историю и множество тайн. Там стоит побывать ради костела известного Городецкого, что спрятан в маленьком селе и сохранился практически в первозданном виде. Там почти все жители экскурсоводы, которые покажут, расскажут и накормят.

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В каждом селе своя эпоха и своя прелесть. Усыпальница семьи Потоцких – архитектурная жемчужина села Пещера. Мавзолей создал известный зодчий Вячеслав Городецкий, он соединил разные стили и материалы.

Здания и скульптуры свои секреты здесь раскрывают постепенно и даже природа заигрывает с отдыхающими.

В 25 километрах отсюда – поражает величием дворец Потоцкого. Его называют Подольским Версалем. Даже не очень ухоженный – он впечатляет. Во дворце висели работы таких известных мастеров, как Рембрандта и Рафаэля, сейчас некоторые из них находятся во всемирно известном парижском Лувре.

А вот в Тимановке нет особенных достопримечательностей, зато есть казацкая каша, которую готовят по одному рецепту уже 400 лет. Блюдо не дешевое – один котелок обойдется в полторы-две сотни гривен. Но самое важное здесь технология.

Рецепт каши перенимают известные рестораторы – говорят местные. Но самой вкусной она получается только в Тимановке, сваренная на здешний родниковой воде.

Тимановская каша уже стала объектом нематериального наследия Винницкой области. В Тульчин курсируют автобусы со всей Украины. В селах есть гостиницы и базы отдыха – цены зависят от условий проживания и питания.

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