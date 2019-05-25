Киев глазами туристов: плюсы и минусы украинской столицы

Киев – город контрастов. Гранита и зеленых каштанов, современных небоскребов и исторических сооружений. Виды столицы даже в топ-десятке самых красивых в мире, по версии The Guardian. Туристы едут целенаправленно в Киев. Но как каждый мегаполис он имеет свои плюсы и минусы. И первый мощный недостаток города – паркинги. Особенно летом центр столицы – это автомобильный ад.

С другой стороны на пешеходов давит стихийная торговля. Поэтому даже широкие тротуары не слишком спасают. 3. Картину портит и мусор, который часто попадает в баки – ароматы в жару точно не французских духов.

4. Отрицательного колорита добавляют длинные пробки и загазованность.

5. Европейские туристы привыкли говорить на английском – это пропуск в любом городе. В Киеве – с этим сбой. Молодежь еще подскажет дорогу к метро, ​​а летние продавцы скажут только хеллоу.

Удобно, так как всех поражает наше гостеприимство и щедрость. Поэтому эти качества – лидеры рейтинга.

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Второе место позитива – столичные цены. Третье преимущество – Киев – это гастрономический рай. Где вкусный не только борщ и вареники, но и фуагра или грузинские хачапури.

4. Безоговорочный позитив – природа в городе, зелень на берегах Днепра, песчаные пляжи и большие парки.

5. Гремит на всю Европу и слава украинских клубов. Но танцевальные ритмы не только на дорогих и закрытых вечеринках. Настоящая жемчужина для веселого отдыха наш ЮБК – на Трухановом острове. Среди Киева – диско на пляже с видом на Днепр и огни столицы.

Но какие бы эмоции Киев не вызвал у иностранцев, главное, чтобы уважали наш город сами украинцы. Чтобы не позволяли себе бросить мусор мимо урны или припарковать авто на газоне. Кажется, что мелочь, которую не заметят в мегаполисе. А вот впечатление у гостя из Нидерландов, уже испорчено. Поэтому не забывайте – Европейской столицу делаем мы. И только наша любовь к Киеву превратит грандиозные проблемы на маленькие недостатки.

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