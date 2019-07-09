Куди поїхати у Вінницькій області: Палац Потоцьких, купальні та дивовижна природа

Улюблене місце археологів та істориків, яке приховує безліч таємниць та щедро обдароване природою. Надзвичайні купальні наповнені сонцем та прозорою річковою водою, величний палац Потоцьких, який зрівнюють із Версалем – і сільська каша з квашеною капустою.

Все це посмакувати, побачити і доторкнутися можна у Тульчинському районі. Цей край має багату історію та безліч таємниць. Там варто побувати заради костелу відомого Городецького, що захований у маленькому селі і зберігся практично у первісному вигляді. Там майже всі жителі екскурсоводи, які покажуть, розкажуть і нагодують.

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У кожному селі своя епоха і своя принада. Усипальниця родини Потоцьких – архітектурна перлина села Печера. Мавзолей створив відомий зодчий В’ячеслав Городецький, він поєднав різні стилі та матеріали.

Будівлі й скульптури свої секрети тут розкривають поступово і навіть природа заграє із відпочивальниками.

За 25 кілометрів звідси – вражає величчю палац Потоцького. Його називають Подільським Версалем. Навіть не дуже доглянутий – він вражає. У палаці висіли роботи таких відомих майстрів, як Рембрандта та Рафаеля, зараз деякі із них знаходяться у всесвітньо відомому паризькому Луврі.

А от у Тиманівці немає особливих пам’яток, зате є козацька каша, яку готують за одним рецептом уже 400 років. Страва не дешева – один казанок обійдеться у півтори-дві сотні гривень. Але найважливіше тут технологія.

Рецепт каші переймають відомі ресторатори – кажуть місцеві. Але найсмачнішою вона виходить лише у Тиманівці, зварена на тутешній джерельній воді.

Тиманівська каша уже стала об’єктом нематеріальної спадщини Вінниччини. До Тульчина курсують туристичні автобуси з усієї України. У селах є готелі та бази відпочинку – ціни залежать від умов проживання та харчування.

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